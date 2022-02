Stark alkoholisiert sind zwei Berufskraftfahrer am Sonntagnachmittag auf die Weinstraße Nord beziehungsweise die A6 gelaufen. Das hat die Grünstadter Polizei mitgeteilt. Demnach wurden die Beamten zunächst auf einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann in der Weinstraße Nord in Kirchheim aufmerksam gemacht, der mehrfach auf die Fahrbahn gefallen sei und sich kaum auf den Beinen habe halten können. Vor Ort stellten die Beamten bei dem Mann laut Mitteilung eine Atemalkoholkonzentration von etwa 2,4 Promille fest. Noch während des Einsatzes in Kirchheim wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine Person die Autobahnauffahrt zur A6 hinauflaufen würde, heißt es weiter. Beim Eintreffen der Beamten habe der Mann gerade versucht, die Fahrbahn zu überqueren. Die Polizisten stoppten den fließenden Verkehr und brachten den Mann in Sicherheit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 3 Promille bei dem Mann. Da es sich bei beiden Männern um Berufskraftfahrer handelte, seien jeweils ihre Führerscheine sowie die mitgeführten Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt worden.