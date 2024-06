Ein Polit-Neuling ist bei der Mertesheimer Gemeinderatswahl auf dem ersten Platz gelandet: Die Lehrerin Laura-Marie Bauer bekam mit 185 die meisten Stimmen vor dem bisherigen Ortsbeigeordneten Jörg Spatz mit 179.

Bestimmt worden ist der Rat in Mehrheitswahl: Die Bürger konnten acht Namen – so viele Sitze gibt’s in dem 420-Seelen-Dorf – auf den Wahlzettel schreiben. Als Anhaltspunkt hatte die FWG eine Vorschlagsliste erarbeitet, die Wähler konnten jedoch auch andere Namen aufschreiben.

Nach Bauer und Spatz landeten auf den nächsten sechs Plätzen: Karlheinz Löffler (163 Stimmen), Herbert Toews (163), Ingeborg Heid (155), Peter Herbst (144), Hannelore Raudszus (132) und Uwe Hinkel (123). Sie alle standen auf der Vorschlagsliste. Die Wahlbeteiligung lag bei über 75 Prozent: 242 der 322 Wahlberechtigten gaben Stimmzettel ab.

Insgesamt wurden die Namen von mehr als 60 Personen genannt, einige davon auch nur mit einer Stimme, sagt Ortsbürgermeister Kurt Waßner. Der 70-jährige Waßner ist mit 88 Prozent im Amt bestätigt worden.