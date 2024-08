Grünstadter Zeitung: Grünstadt, 2. August 1924. Einen schauerlichen Fund machte man gestern auf einem am Kreuzerweg unweit des Bahnübergangs über die Altleininger Bahnlinie in der Gemarkung Kirchheim a.d.E. liegenden Acker. Beim Mähen des mit Gerste bestellten Feldes stieß man plötzlich auf Knochenreste, bestehend aus Wirbelsäule und Rippen, die in einer halben weißleinen Frauenunterhose eingewickelt waren. Es handelt sich anscheinend um die Knochen einer Neugeburt, die allem Anschein nach schon mehrere Monate dort gelegen haben müssen, da sie von Maden und Würmern stark besetzt und abgenagt waren. Eine Gerichtskommission begab sich alsbald zur Fundstelle. Hoffentlich gelingt es, den Fund aufzuklären.