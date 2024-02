Bockenheim nimmt am Vino Lumino teil: Der Bockenheimer Kultur- und Verkehrsverein holt die Veranstaltung, die im Zeichen der Mandelblüte steht, am Samstag ins Leiningerland. Warum es erst jetzt dazu kommt und was Besucher am Wochenende erwartet?

Eigentlich ist das Vino Lumino für Fans von Wein und stimmungsvoller Atmosphäre ein fester Termin im Veranstaltungskalender. Bis ins Leiningerland hat es das etwas andere Weinfest, das die Auftaktveranstaltung für die jährlich überregional stattfindenden Mandelwochen bildet, bisher aber kaum geschafft. Winzer Volker Griebel, der zugleich Vorsitzender des Kultur- und Verkehrsverein Bockenheim ist, will das zusammen mit den Vereinsmitgliedern des Kultur- und Verkehrsverein ändern.

Warum es bis auf vereinzelte Teilnahmen des Weinstraßenhauses und eines weiteren Weinguts aber nie dauerhaft geklappt hat, kann Griebel nur vermuten: „In der nördlichen Weinstraße kam das Vino Lumino bisher nicht richtig an!“ Verschenktes Potenzial, glaubt er. Deswegen wolle der Verein die Teilnahme nun gemeinschaftlich angehen.

Präsentation von Jung-Weinen

Denn Verbindungen zur Mandel gibt es in Bockenheim zu Genüge: Nicht nur säumen mehrere hunderte Mandelbäume den Radweg von Grünstadt nach Bockenheim entlang der Weinstraße. Auch der Pfälzer Mandelpfad wurde ins Leiningerland verlängert, auf dem sich vor allem im Frühjahr viele Wanderer über die farbenfrohen Mandelblüten freuen. „Gerade nach den langen dunklen Wintermonaten ist das ein Grund für die Menschen, wieder in die Natur zu gehen“, sagt Griebel. Da komme das Vino Lumino, bei dem die Veranstaltungsorte entsprechend der Blütenpracht mit rosafarbenem Licht illuminiert werden, gerade recht.

Unter dem Motto „Rosa im Wingert“ präsentieren vier Weingüter, darunter das Weingut Kurt und Selma Klingel, Heiser-Buchner, Bengel sowie Volker Griebel, am Samstag, ab 14 Uhr und Sonntag, ab 12 Uhr ihre jungen Weine aus dem Jahrgang 2023 im Patricia-Wingert auf dem Bockenheimer Berg. Allerdings hätten zu diesem Termin noch nicht alle Bockenheimer Winzer ihre Jungweine abgefüllt, weshalb die Veranstaltung mit „einer kleinen, aber feinen“ Winzer-Besetzung starte. sagt Griebel weiter. Um keinen der vier teilnehmenden Winzer bei dem Fest durch den Standort zu benachteiligen, habe sich der Verein „für einen neutralen Standort“ entschieden. Dort biete sich den Besuchern ein wunderschöner Blick in die Rheinebene bis hin zum Rand des Schwarzwaldes oder der Skyline von Frankfurt.

Etwa 200 Besucher werden erwartet

Um die Mandelblüte in der Dunkelheit zu thematisieren, würden die beheizten Zelte mit rosafarbenem Licht angestrahlt. Auch kulinarisch sei die Mandel am Samstag und Sonntag in Bockenheim vertreten, berichtet Griebel: „Die Landmetzgerei Born hat extra einen Mandelsaumagen kreiert.“ Außerdem gibt es beispielsweise rosa gebratener Krustenschinken, Käsespätzle unter der Mandelkruste und Bratwurst mit hausgemachtem Mandelsenf. Mandelcocktails und -liköre werden in einem rosa illuminierten Iglu-Zelt serviert.

Während viele der 20 teilnehmenden Gemeinden am Vino Lumino lediglich den Samstag als Veranstaltungstag begehen, habe sich der Kultur- und Verkehrsverein Bockenheim dafür entschieden, die Veranstaltung auf Sonntag auszudehnen. „Erfahrungsgemäß ist Sonntag häufig der besser besuchte Tag“, nennt Griebel die Beweggründe. Mit etwa 200 Besuchern über das gesamte Wochenende rechne der Verein.

Mandelblüte als kulinarisches Erlebnis

Um den Tourismus bereits im Frühjahr anzukurbeln, wurden 2011 die Pfälzer Mandelblütenwochen von der Tourismus-Abteilung der Stadtverwaltung Bad Dürkheim ins Leben gerufen. Der mehrwöchige Veranstaltungszeitraum sei bewusst gewählt, da sich der Beginn der Mandelblüte nur schätzen lasse, erklärt ein Stadt-Sprecher. An den Pfälzer Mandelblütenwochen, die in diesem Jahr vom 1. März bis 7. April sind, dürfen ausschließlich die Weinstraßen-Gemeinden zwischen Grünstadt und Schweigen teilnehmen. Zur Mandelblüte strömen mehrere tausend Touristen in die Region. Das Vino Lumino ist seit 2018 ein Teil der Veranstaltungsreihe. Betriebe können hier in rosa beleuchtetem Ambiente ihre regionalen Produkte wie etwa Roséwein oder kulinarische Mandel-Leckereien präsentieren.