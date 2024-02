Zum ersten Mal hat Bockenheim bei VinoLumino mitgemacht. Der Organisator berichtet, wie die Idee mit der rosa Illumination im Patricia-Wingert ankam.

Die Premiere von VinoLumino am Wochenende in Bockenheim ist ein Erfolg gewesen. Mit der Veranstaltung feiert die Pfalz schon seit Längerem die Zeit der Mandelblüte. Volker Griebel, Vorsitzender des Bockenheimer Kultur- und Verkehrsvereins, berichtet von großer Resonanz. „Es war ein einziges Gewusel. Die Besucher kamen aus einer größeren Umgebung, zwischen Heidelberg und Wittlich.“ Dauernd habe man Speisen und Getränke nachordern müssen. „Mit einem solchen Andrang hatten wir gar nicht gerechnet“, so der Winzer, der selbst auch einen Stand betrieb.

Teilgenommen haben außerdem die Weingüter Bengel, Heiser-Buchner und Klingel. „Die zig Kuchen am Sonntag waren ebenfalls schnell ausverkauft“, erzählt Griebel. Gut angenommen worden sei auch die Jungwein-Probe mit Produkten des Jahrgangs 2023. Die mandel-rosa Illumination rund ums aufgebaute Iglu habe für eine tolle Atmosphäre in den Wingerten gesorgt. „Und als dann noch der Vollmond am Himmel stand, war der Blick in die Rheinebene einfach fantastisch.“ Griebel lobt in diesem Zusammenhang privates Engagement: „In der Stiegelgasse, dem Zuweg zum Patricia-Wingert am Ortsrand, waren Mauern und Säulenzypressen beleuchtet.“