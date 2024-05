Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.20 Uhr in der Otto-Fliesen-Straße in Grünstadt ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, wartete die 43 Jahre alte Fahrerin eines Ford ordnungsgemäß am Fußgängerüberweg, weil gerade zwei Personen dabei waren, die Straße zu überqueren. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin erkannte die Situation und hielt ebenfalls an, was für die 46-jährige Fahrerin hinter ihr aber offenbar überraschend kam: Sie erkannte die vor ihr stehenden Wagen nicht und fuhr auf das Fahrzeug der 33-Jährigen auf. Dieses wurde durch den Aufprall in den Ford der 43-Jährigen hinein geschoben. Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die drei beteiligten Pkw waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.