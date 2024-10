Ab Dienstag steht in Frankenthal ein Mann vor Gericht, der seine Ex-Lebensgefährtin in Kirchheim fast erwürgt haben soll. Kurz nach diesem mutmaßlichen Mordversuch im Mai hatte die Staatsanwaltschaft berichtet, dass der 38-Jährige bei der Polizei auch auf einen Anwalt losgegangen war. Mittlerweile ist noch Anklagepunkt dazugekommen, Tatort diesmal: das Gefängnis in Frankenthal. Mehr zum Fall steht im ausführlichen Artikel.