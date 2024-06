Mit Schäden am eigenen Auto endete am Donnerstagnachmittag in Kleinkarlbach das gewagte Fahrmanöver eines 40-Jährigen, gegen den jetzt die Polizei ermittelt. Die Beamten sagen: Um einen anderen Wagen zu überholen, fuhr er auf der Hauptstraße in Richtung Kirchheim links an einem Fahrbahnteiler vorbei. Danach scherte er so knapp wieder ein, dass der Überholte heftig bremsen musste. Und auch ein weiteres, noch hinter ihm heranrollendes Auto musste abrupt stoppen. Der Überholer streifte derweil mit seinen beiden rechten Reifen den Bordstein, die Schäden an Rädern und Felgen schätzt die herbeigerufene Polizei auf 1500 Euro. Ermittelt wird gegen den 40-Jährigen nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, die Beamten erläutern: „Das Überholmanöver könnte als grob verkehrswidrig und rücksichtslos anzusehen sein.“