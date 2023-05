Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gut ein halbes Jahr hat Nadine Kummeter-Schmitt Geld und Zeit in ihre Lerntherapie und Nachhilfe-Filliale in der Fußgängerzone gesteckt. Nach langem hin und her mit der Kreisverwaltung steht jetzt jedoch fest: Eröffnen wird sie trotz des Aufwands nicht. Woran hat es gelegen?

„Seit Oktober habe ich das Geschäft angemietet. Ich habe nie gedacht, dass es scheitert“, erzählt Kummeter- Schmitt. Über 5000 Euro für Renovierung plus Miete habe sie