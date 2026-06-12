Es war von Anfang an klar, dass nicht alle Räder in den Radturm passen. Doch die Erklärung dafür lässt Restzweifel an der Zukunftstauglichkeit des Gebäudes.

Dass es einen Fahrradparkturm in Frankenthal gibt, ist erstaunlich, keine Frage. Es dürfte gute Gründe für Hersteller V-Locker geben, den Turm auf Standardmaße zu beschränken und somit in Kauf zu nehmen, bestimmte Räder vom Angebot auszuschließen. Die offizielle Begründung aber wirkt seltsam. Natürlich ist urbanes Raumangebot knapp und teuer. Doch die zusätzlichen Cargo-Boxen, die es nun richten sollen, verbrauchen ebenfalls besagten Raum. Wäre es wirklich weniger effizient gewesen, hätte man einen Bereich des Turms für größere E-Bikes zugänglich gemacht und dafür ein größeres Gebäude in Kauf genommen?

Zumindest verbaut sind damit Optionen für die Zukunft. Entwickelt sich der E-Bike-Markt ähnlich wie der für SUVs bei Autos, könnten breitere Räder zum Alltagsbild werden. Dass schon jetzt einige E-Bikes draußen bleiben müssen, ist deshalb ein schlechtes Zeichen.