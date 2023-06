Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zeitspiel: Der Ruf hallt immer wieder in diversen Sportarten über die Spielfelder. Manchmal ist es klar geregelt, dann wieder Ermessenssache des Unparteiischen. Ein paar Mal hat es auch einen anderen Namen, der dann klar ausrückt, um was es geht. In der Regel geht es um Sekunden.

Ja, im Fußball gibt es Zeitspiel. Vor allem in der Schlussphase. Plötzliche Krämpfe, kein Abnehmer beim Einwurf, und bei einem harmlosen Rempler muss der Mannschaftsarzt alle Register