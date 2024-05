Vor ergiebigem Dauerregen in der Nacht auf Freitag sowie Hochwassergefahr an kleineren und mittleren Flüssen wie Eckbach, Isenach und Floßbach warnen der Deutsche Wetterdienst und das Landesamt für Umweltschutz über die App Katwarn auch für das Stadtgebiet Frankenthal und die umliegenden Gemeinden. Die Feuerwehr nehme die Vorhersagen zum Anlass, ihre internen Stellen für den Warnzeitraum dauerhaft zu besetzen, heißt es auf RHEINPFALZ-Anfrage. Laut Katwarn wird zwischen Mitternacht und 18 Uhr am Freitag mit einer Niederschlagsmenge von 30 bis 70 Litern pro Quadratmeter gerechnet. Pegelstände würden durch die Feuerwehr entsprechend der Wetterlage, wie in der Vergangenheit, in diesem Zeitraum stündlich abgefragt. Die Hilfsorganisationen aus dem Katastrophenschutz seien auf eventuelle Schadenslagen vorbereitet. Man bitte die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Überflutete Bereiche sollten gemieden werden. Die Stadtverwaltung Frankenthal will auf der Homepage und in den Sozialen Medien über die aktuellen Ereignisse informieren. Allgemeine Informationen zur Vorsorge gibt es unter www.frankenthal.de/notfall.