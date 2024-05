Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag zwischen 19 und 19.30 Uhr gegen einen Mercedes gefahren, der auf einem Parkplatz in der Hans-Holbein-Straße abgestellt war. Wie die Polizei weiter meldet, entfernte sich der oder die Unbekannte vom Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Als die 25-jährige Mercedes-Fahrerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am linken Fahrzeugheck. Die Schadenshöhe wird auf rund 850 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.