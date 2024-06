Bei idealem Wetter ging am Sonntag in Dahn die sechsten Auflage des Felsenland-Kriteriums über die Bühne. 190 Teilnehmer zeigen in den verschiedenen Rennen guten Sport. Dabei konnten sich auch Lokalmatadoren in Szene setzen.

Im Gegensatz zum Vorjahr war der Renntag des RSC Felsenland Bundenthal in Dahn