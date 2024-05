Weil er die Vorfahrt missachtete, hat ein Autofahrer am Montagmorgen in der Innenstadt einen Radler zu Fall gebracht. Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall gegen 8.20 Uhr an der Kreuzung von Carl-Theodor- und Karolinenstraße. Laut Bericht stürzte der Radfahrer zu Boden. Der Autofahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Auto machen können: Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.

Die Beamten weisen darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und eventuell mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kraftfahrzeugversicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden.