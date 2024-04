15.000 Euro Gesamtschaden, ein Leichtverletzter und zwei nicht mehr fahrbereite Autos – das sind nach Angaben der Polizei Frankenthal die Folgen eines Unfalls am frühen Ostermontagmorgen an der Kreuzung Wormser Straße/Schmiedgasse. Den Beamten zufolge hatte ein 18 Jahre alter Fahranfänger gegen 2 Uhr die Vorfahrt eines 35-Jährigen missachtet. Nach der Kollision klagte der Unfallverursacher über Schmerzen im Rücken. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zeugenhinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.