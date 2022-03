6:2 (3570:3502 Holz) gewann der TuS Gerolsheim in der Kegel-Regionalliga des Landesverbands Rheinland-Pfalz Classic bei der TSG Kaiserslautern. „Ziel erreicht, wir haben gewonnen“, freute sich Mannschaftsführer Kevin Günderoth. Doch ganz so leicht sei alles nicht gewesen. Kaiserslautern habe seine bisher stärkste Mannschaft gestellt und das beste Ergebnis auf der eigenen Bahn in dieser Saison erzielt. Neben den in den vergangenen Wochen hervorragend spielenden Kevin Günderoth (605 Holz) und Christian Mattern (621), knackte dieses Mal Jürgen Staab die 600er-Marke (635) – Tagesbestergebnis. Alle drei holten ihre Mannschaftspunkte in den direkten Vergleichen, ebenso Uwe Köhler im Schlusspaar (570). Bei Marvin Biebinger (563) und Bernd Günderoth (576) reichte das nicht ganz. Zwei Mannschaftspunkte gab es obendrauf für das bessere Gesamtergebnis.