Die ersten Herren der Tischtennisfreunde (TTF) Frankenthal blieben beim Doppelspieltag in der Regionalliga Südwest ohne Punktgewinn. Am Samstag unterlag der Aufsteiger bei der FT 1844 Freiburg 4:8. Beim 1:11 am Sonntag zu Hause gegen den Titelfavoriten TTC Bietigheim-Bissingen waren die TTF chancenlos.

„Am Samstag in Freiburg hätten wir einen Punkt mitnehmen können, da haben wir gerade im oberen Paarkreuz unsere Chancen nicht genutzt. Es gab viele offene Spiele, in denen Freiburg am Ende einen Tick besser war“, berichtet Roth. „Gegen Bietigheim-Bissingen war nichts drin für uns. Wir sind erst spät in der Nacht aus Freiburg zurückgekommen und konnten uns kaum auf den spielerisch klar besseren Gegner vorbereiten.“

Die TTF-Herren begannen am Samstag in Freiburg stark. Die Spitzenspieler Ignas Navickas und Christopher Simonis führten jeweils gegen Maikel Sauer und Lukas Luchner, unterlagen dann aber doch. Simonis vergab im dritten Durchgang drei Satzbälle und verlor nach 10:7-Führung noch 12:14. Auch der vierte Satz und damit das Match ging erst nach Verlängerung mit 10:12 an Luchner. Navickas dagegen reichte nicht einmal eine 9:1-Führung im dritten Durchgang zum Satzgewinn. Sauer triumphierte am Ende 14:12.

Stofleth spielt stark auf

Durch die Niederlage von Peter Beranek gegen Lasse Barth (0:3) wurde der Rückstand der Gäste größer. Mehr Glück hatte Christian Stofleth, der in einem engen Fünfsatzmatch gegen Thilo Vorher mit 11:9 den Entscheidungssatz gewann. Auch die letzten Einzel im ersten Einzeldurchgang gingen über die volle Distanz. Während Roth gegen Simon Goetschi nach 0:2-Satzrückstand noch gewann, konnte Fabian Reuther gegen Stefan Hugger seine 2:1-Satzführung nicht zum Sieg nutzen.

Da auch nach der Pause beide Einzel im oberen Paarkreuz verloren wurden, führte Freiburg schon vorentscheidend mit 6:2. Stofleth, am Samstag stärkster Frankenthaler, glänzte mit einem ungefährdeten Dreisatzsieg gegen Barth. Doch da war die Begegnung nach der zweiten Niederlage von Beranek bereits verloren. Reuther betrieb mit seinem Fünfsatzsieg gegen Goetschi nur noch Ergebniskosmetik.

Eine Nummer zu groß

Nichts zu holen gab es für die TTF wie erwartet am Sonntag gegen Bietigheim-Bissingen. Wegen Corona-Verdachtsfällen bei den Gästen hatte die Partie lange auf der Kippe gestanden. Erst am Freitag war die Ansetzung durch den Staffelleiter amtlich. Doch auch ohne zwei Stammspieler erwies sich der Tabellenführer für die Gastgeber als eine Nummer zu groß.

Beide Eröffnungseinzel gingen mit 0:3 an die Gäste. Navickas vergab gegen den Spanier Jon Ander Cuerricabeitia im zweiten Durchgang bei 10:6-Führung vier Satzbälle. Stofleth hatte gegen Emiliano Riofrio zunächst Vorteile und gewann Satz eins 11:6. Im zweiten Durchgang hatte der Student bei 11:10-Führung Satzball, unterlag aber noch 11:13. Danach ließ der Gästespieler Stofleth nicht mehr herankommen.

Beranek holt Ehrenpunkt

Für den Ehrenpunkt sorgte Routinier Peter Beranek mit seinem Viersatzsieg gegen Daniels Kogans. Zwei Einzel gingen kampflos an die Gäste. Der noch verletzte Horst Geyer wurde für Martin Roth im Spielberichtsbogen eingetragen, konnte aber nicht spielen. Hintergrund ist, dass Geyer in der Vorrunde dreimal eingesetzt werden muss, um die Spielberechtigung von Martin Roth und Fabian Reuther für das zweite TTF-Herrenteam nicht zu verlieren. Ob Geyer aber in der Rückrunde wieder einsatzfähig sein wird, ist fraglich.

„Alle Spieler von Bietigheim-Bissingen trainieren täglich in einem Camp. Das hat man in allen Bereichen gemerkt“, sagt Christian Stofleth. Der TTC Bietigheim-Bissingen festigte mit 12:0 Punkten seinen Platz an der Tabellenspitze. Die TTF rutschen mit 2:6 Punkten auf Rang sieben ab.

So spielten sie

FT 1844 Freiburg - TTF Frankenthal 8:4

Luchner - Simonis 3:1, Sauer - Navickas 3:1, Barth - Beranek 3:1, Vorherr - Stofleth 2:3, Hugger - Reuther 3:2, Goetschi - Roth 2:3, Luchner - Navickas 3:0, Sauer - Simonis 3:2, Barth - Stofleth 0:3, Vorherr - Beranek 3:0, Hugger - Roth 3:1, Goetschi - Reuther 2:3.

TTF Frankenthal : TTC Bietigheim-Bissingen 1:11

Navickas - Guerricabeita 0:3, Simonis - Sandell 0:3, Stofleth - Riofrio 1:3, Beranek -Kogans 3:1, Geyer - Löffler 0:3 (kampflos), Reuther - Mayer 0:3, Navickas - Sandell 0:3, Simonis - Guerricabeita 1:3, Stofleth - Löffler 0:3, Beranek - Mayer 0:3, Geyer - Riofrio 0:3 (kampflos), Reuther - Kogans 0:3.