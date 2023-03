Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TSV Eppstein will in Sachen Verbleib in der Rheinhessen/Pfalz-Liga kein Risiko eingehen und zwei Teams in der Abschlusstabelle hinter sich lassen. Einer dieser Kandidaten dafür ist der ASV Landau II. Diesen empfängt der TSV am Samstag (18 Uhr) in der Isenachhalle. Dabei gibt es ein ungewöhnliches Debüt.

Die Herren haben in der bisherigen Saison dem TSV Eppstein in der Regel die Punkte geholt. Doch gegen Landau muss der TSV umbauen. Denn Tobias Sperfeldt, Neuzugang vom Post SV Ludwigshafen, wird in