Tobias Reuter (31) hat nach dem Schulabschluss an der Schiller-Realschule in Frankenthal zunächst seine Fachhochschulreife absolviert und anschließend Betriebswirtschaft studiert. Reuter ist geschäftsführender Gesellschafter der Marketingstreet GmbH & Co. KG in Frankenthal, einer Agentur für Personal- Onlinemarketing mit fünf Mitarbeitern. Der Vater eines vier Monate alten Sohnes und Hobby-Motorradfahrer lebt mit seiner Familie in Frankenthal. Mitglieder der Freien Wähler (FW) Rheinland-Pfalz ist der 31-Jährige seit Juni 2020. Für seine Kandidatur im Landtagswahlkampf sammelte Reuter Ende 2020 nach eigenen Angaben etwas mehr als die notwendigen 50 Unterstützerstimmen.