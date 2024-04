An ihrem Tag der offenen Tür am Mittwoch, 1. Mai, lädt die TG Frankenthal Kinder und ihre Eltern dazu ein, von 10 bis 13 Uhr den Hockeysport zu entdecken. Auf dem vereinseigenen Spielfeld am Jahnplatz 6 können die Kleinen laut einer Pressemitteilung unter Anleitung von mehr als 50 Trainern, darunter Spieler der ersten Herrenmannschaft und Spielerinnen des ersten Damenteams, erste Erfahrungen mit dem Hockeyschläger sammeln. Beim Slalom, Dribbeln oder dem Spiel auf kleine Tore können sie sich an den Sport herantasten. Weitere Angebote sind ein Fitnessparcours und Kinderschminken. Eltern können sich über die Hockeyabteilung der TG und die Ballschule informieren und am Imbissstand entspannen.