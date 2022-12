Premiere geglückt: Der erste von der neu gegründeten Studernheimer Arbeitsgemeinschaft (SAG) organisierte Weihnachtsmarkt fand am Wochenende regen Zulauf. Gepunktet hat er mit toller Atmosphäre und kulinarischer Vielfalt.

Vorbei am blinkenden Weihnachtsbaum vor der Grundschule geht es in den Schulhof. Erster Eindruck: Die Atmosphäre stimmt. Lichterketten, von Baum zu Baum gespannt, erhellen das Szenario, ein großer Stern prangt vom Schuldach und an einem Weihnachtsbaum glänzen goldene Kugeln. Der Schulhof erweist sich als ideale Location, großräumig und heimelig zugleich. Steh- und Sitztische sind einladend dekoriert und eine Galerie von Pavillonzelten, detailverliebt geschmückt, verbreitet Budenzauber.

Gleich am Eingang haben zwei Kunsthandwerkerinnen ihre Stände aufgebaut und geben ihr Debüt als Aussteller: Cäcilie Ziebis malt und handarbeitet, hat witzige Miniaturbilder mit Pfälzer Sprüchen versehen, Steine weihnachtlich verziert und Seifensäckchen gehäkelt. Manuela Scherrmann plottert, das heißt sie bedruckt Taschen, Shirts und dekorative Dinge mit positiven Botschaften. Viel gefragt sind ihre personalisierten Weihnachtskugeln.

Spenden fürs Annastift

Am Stand der FWG geht feiner Winzer-Glühwein über die Theke. Bei der KG Royal duftet es nach Gebratenem. Die Landfrauen bieten Kürbissuppe, Reibekuchen mit Lachs und Variationen vom Apfel. Außerdem gibt es Fleischsuppe und Hochprozentiges. Naschwerk wie Popcorn und Schokoküsse hält die Grundschule parat. Sanfte Gitarrenklänge wünschen „Merry Christmas“. Sie stammen von Martin Weikert. Der Musiker aus Mundenheim spielt den Abend über Weihnachtslieder gegen Spende für die Frühchenstation des Kinderkrankenhauses Annastift.

Noch vor der Eröffnung am Samstag hatte sich der Hof schnell mit Besuchern gefüllt: Senioren, Familien, Lokalprominenz. Dutzende Kinder haben schnell das Klettergerüst erobert und toben über die Baumstämme, während die älteren Besucher die Stände in Augenschein nehmen. Am Pavillon der Grundschule stehen Liebhaber von Bratwurst und Waffeln geduldig Schlange.

„Es ist einfach schön, dass wieder was stattfindet“, betonte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) bei der Eröffnung und dankte den beiden SAG-Vorsitzenden Thomas Batke und Alexander Hüter und Dutzenden Helfern für ihren Einsatz. Die Studernheimer Arbeitsgemeinschaft habe viele örtlichen Kräfte mit ins Boot geholt, Sponsoren für die Veranstaltung gewonnen und mit dem Weihnachtsmarkt an neuem Ort auf Anhieb einen vielversprechenden Auftakt gelandet.