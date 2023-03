Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ ist bei Kindern längst Kult – doch auch in der Osterbäckerei haben die Jüngsten jede Menge Spaß beim Ausrollen, Ausstechen und Backen. So wie in Studernheim, wo die Landfrauen auch dieses Jahr wieder mit Grundschülern aktiv waren.

„In der Osterbäckerei / gibt es manches Streusel-Ei, / zwischen Has’ und Huhn, / Dino, Bär und Pilz, /heißt es kleckern, naschen, / denn jetzt gilt’s“.