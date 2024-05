Das dürfte Rekord sein: Innerhalb weniger Stunden waren am Dienstag alle 12.500 Anstecker mit dem diesjährigen Logo des Frankenthaler Strohhutfests ausverkauft. Für die Eröffnung am Donnerstag, 30. Mai, sollen nun noch einmal 500 Strohhutfestbuttons nachbestellt werden. Der Nachschub soll aus einem Wagen heraus zum Stückpreis von drei Euro verkauft werden. Start ist um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Danach dreht das Mobil in Begleitung der neuen Miss Strohhut, die an dem Tag vorgestellt wird, gemeinsam mit Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) die Runde über die Festmeile. Darüber informiert die Pressestelle der Stadt. Das Motiv für das Strohhutfest 2024, der Frankenthaler Löwe mit Strohhut und Sonnenbrille, hat der Mediendesigner Robin Graber entworfen. Im kommenden Jahr soll die Auflage direkt auf 17.500 Stück erhöht werden. Außerdem soll die Stückzahl pro Käufer begrenzt werden. 2023 waren 9999 Buttons innerhalb von eineinhalb Tagen vergriffen. Der Erlös aus dem Buttonverkauf wird jeweils für das Musikprogramm im Folgejahr verwendet.