Das Arbeitsprojekt der Strafentlassenenhilfe Frankenthal „Apfelbaum-ft“ lädt am Samstag, 16. März, 10 bis 15 Uhr, zu einem Flohmarkt in seinen Räumen Am Rosengarten 4 ein. Die Besucher erwartet laut einer Mitteilung ein vielfältiges Angebot, das von Möbeln über Haushaltsgeräte, Kitsch und Kunst, Nützliches und Sammelwertes bis hin zu Büchern, CDs und Spielsachen reicht.