Das Erstarken der AfD überschattet den Wahlabend in Frankenthal. Doch der Großteil der Wähler will immer noch andere Vertreter im Stadtrat sehen. Mit der FWG haben sie eine Alternative. Es bleibt ein Abend der gemischten Gefühle.

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter