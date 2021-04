Stadtrat und Krankenhausausschuss haben am Mittwochabend die Weichen für einen personellen Neuanfang in der Frankenthaler Stadtklinik gestellt: Ab Montag, 19. April, übernimmt die 54 Jahre alte Monika Röther als Kaufmännische Direktorin die Verantwortung für Finanzen, Verwaltung und Personal des kommunalen Krankenhauses. Die Südpfälzerin wechselt vom Klinikum Ingolstadt nach Frankenthal. Damit hat die Stadtklinik seit knapp anderthalb Jahren wieder eine kaufmännische Leitung. Wie mehrfach berichtet, war gegen den langjährigen Kaufmännischen Direktor des Hauses im November 2019 wegen ihm auf der Basis interner Untersuchungen vorgeworfener Pflichtverletzungen eine fristlose Kündigung ausgesprochen worden. Diesen Rauswurf wiederum haben zwei arbeitsgerichtliche Instanzen inzwischen für unwirksam erklärt. Um den Weg für den Einstieg Röthers zu ebnen, stimmten Rat und Ausschuss am Mittwoch auch über die Abberufung des früheren Klinik-Managers von seinem Direktorenposten ab. Ein ursprünglich als Nachfolger im Frühjahr vergangenen Jahres eingestellter Verwaltungsleiter war nach nur elf Wochen im Amt freigestellt worden. Der Grund waren Strafanzeigen, die sein früherer Arbeitgeber, die Klinikum Stadt Soest GmbH, gegen ihn gestellt hatte.