Von einer 65-Millionen-Euro-Förderung des Landes für Krankenhäuser profitiert auch die Stadtklinik. Wie der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Haller mitteilt, gehen zum 1. März 839.246 Euro nach Frankenthal. Der Lambsheimer bezieht sich auf eine Auskunft des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums. Hintergrund sei die erneute Änderung der Landesverordnung zur Festsetzung der Jahrespauschale und Kostengrenze für die pauschale Förderung der Krankenhäuser durch die Landesregierung. „Diese Förderung stärkt unseren Standort und sichert die Liquidität. Das ist auch ein gutes und wertschätzendes Signal an die engagierte Belegschaft, die auch in schwierigen Zeiten so wertvolle Arbeit leistet“, so Haller. Es sei richtig, dass die Landesregierung den Krankenhäusern auch in diesem Jahr wieder pauschale Fördermittel für die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter und für kleine Baumaßnahmen zur Verfügung stelle. Die Stadtklinik kommt seit Jahren nicht aus den roten Zahlen. Bis Ende des Jahres wird das Defizit laut Wirtschaftsplan auf 29 Millionen Euro steigen.