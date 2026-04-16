Die Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar führen Ende April eine neue Generation der digitalen Bibliothek ein. Die Stadtbücherei Frankenthal ist dabei.

Mit der „Onleihe 3“ werde die Nutzung digitaler Medien deutlich komfortabler und benutzerfreundlicher, teilt die Stadtbücherei mit. Die überarbeitete Plattform biete zahlreiche neue Funktionen und eine übersichtliche Oberfläche. Nutzerinnen und Nutzer profitierten unter anderem von einer geräteübergreifenden Synchronisation von Lese- und Hörständen zwischen Onleihe-App und Web-Version, einer unbegrenzten Merkliste sowie einer Leihhistorie mit Verlängerungsfunktion. Auch ein augenschonender dunkler Ansichtsmodus gehöre zu den Neuerungen.

Die „Onleihe Rhein-Neckar“, die unter www.metropolbib.de zu finden ist, wird voraussichtlich am Mittwoch, 22. April, auf die „Onleihe 3“ umgestellt. Für die Nutzung auf Smartphones und Tablet-PCs ist dann die neue Onleihe-App erforderlich, die kostenlos in den jeweiligen App-Stores zur Verfügung steht und die bisherige Anwendung ersetzt.

Wer die Onleihe über PC, Laptop oder E-Reader wie Pocketbook oder Tolino nutzt, kann weiterhin direkt über meine.onleihe.de auf das Angebot zugreifen und sich dort anmelden. Zentraler Infopunkt für alle Nutzer ist die Plattform hilfe.onleihe.de. Hier lassen sich die technischen Voraussetzungen sowie alle Infos zur „Onleihe 3“ abrufen – ebenso der kostenlose Onleihe-Führer.

Laut Mitteilung enthält die „Onleihe metropolbib“ 35.500 digitale Medien in 57.500 Exemplaren. Zugänglich sind elektronische Bücher, Hörbücher, Hörspiele, Zeitschriften und Zeitungen. Mit der Onleihe können digitale Medien überall und rund um die Uhr mit verschiedenen Endgeräten genutzt werden.

Voraussetzung für die Nutzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis einer der Metropol-Card-Bibliotheken oder die Metropol-Card. Diese kostet 28 Euro pro Jahr und ermöglicht zusätzlich die Nutzung von rund 1,9 Millionen Medien in 47 Bibliotheken mit 85 Ausleihstellen. Koordiniert wird das Angebot vom Verein Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar. Die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis, Katalog, Onleihe-Verbund und weiteren digitalen Angeboten über die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen hinweg ist der Mitteilung zufolge bundesweit einzigartig.

Informationen zu weiteren digitalen Angeboten der Stadtbücherei Frankenthal findet man unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei (Reiter „Digital Angebote“). Fragen beantwortet das Büchereiteam unter Telefon 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, samstags, 10 bis 15 Uhr).