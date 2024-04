Zum Abschluss der deutschlandweiten Aktionswoche Kindertagespflege hat das Familienbüro der Stadt am Sonntag einen fünfstündigen Infotag im Mehrgenerationenhaus angeboten. Gedacht war er sowohl für Eltern, die einen Platz für ihren Nachwuchs suchen als auch für Frauen und Männer, die als Tagespflegepersonen arbeiten möchten. Das Interesse war groß.

Rund 40 Erwachsene kamen – etliche hatten ihre Kinder dabei. Dank ausreichender Zeit konnten Yasmin Jahn von der Tagespflegebörse und Julia Jopp von der Finanzierung Tagespflege nach eigenem Bekunden auch auf Einzelfragen eingehen. Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) hob hervor, dass Tagespflege die Kindertagesstätte ergänzten, zumal vor allem Eltern von Kindern unter drei Jahren einen Platz in kleinen Gruppen bevorzugten. Ziel der Verwaltung sei es deshalb, diese Betreuungsform auszubauen.

Bis zu 40 Wochenstunden

Momentan betreuten in der Stadt acht Frauen und drei Männer als Tagespflegepersonen 58 Kinder, so Jahn. Die von den Eltern benötigten Betreuungszeiten reichten von wenigen Stunden bis zu 40 Wochenstunden. Bei Kindern bis zum zweiten Geburtstag müssen Eltern die Kosten allein tragen, abhängig vom Einkommen. Für Eltern von Kindern ab zwei Jahre entfalle neuerdings bei 30 Betreuungsstunden pro Woche der Nachweis der Arbeitszeiten, informiert das Familienbüro. Bei der Platzvergabe würden Kriterien wie Berufstätigkeit, Ausbildung oder ein laufender Integrationskurs berücksichtigt.

Die Kostenbeteiligung der Eltern sowohl von der benötigten Betreuungszeit wie vom monatlichen Einkommen abhängig. Die höchste Stufe wird bei einem Familieneinkommen ab 3.000 Euro erreicht. Die Bezahlung der Tagespflegepersonen hängt ebenfalls von der Stundenzahl ab und wird vom Jugendamt festgelegt. Zwischen Eltern und Tagespflegepersonen werden Verträge abgeschlossen.

Wer als Tagesmutter oder -vater arbeiten möchte, muss einen Qualifizierungslehrgang absolvieren. Dieser umfasst 210 Stunden für eine Tätigkeit nur in Rheinland-Pfalz und 300 Stunden für bundesweite Gültigkeit. Empfehlenswert sei aber die ausführliche Variante, sagen Jahn und Jopp. Bewerber benötigen ein Führungszeugnis, mindestens der Berufsreifeabschluss und das Sprachniveau B2. Seit 2018 gab es Lehrgänge nur noch außerhalb Frankenthals. Der Grund: Kursinhalte und Stunden hätten sich geändert. Sowohl im Familienbüro als auch in der Volkshochschule (VHS) habe es personelle Wechsel und zeitweise zu wenig Leute dafür gegeben. Ab Frühjahr 2025 solle es Kurse wieder in Frankenthal geben, Gespräche mit der VHS liefen, sagt Yasmin Jahn.

Kooperationen möglich

Interessierte Eltern konnten sich am Sonntag an Martina Bungert wenden, die seit 2022 Tagesmutter ist. Sie betreut fünf Kinder zwischen einem und drei Jahren und hatte ihre Aufgaben und Fotos zusammengestellt. Ihre eigenen Kinder seien inzwischen erwachsen. Wichtig seien Ruhe und Geduld und natürlich die Freude an Kindern. Ihre Schützlinge verbringen unterschiedlich viel Zeit bei ihr, von stundenweiser Betreuung bis zu acht Stunden täglich bei einem Kind.

Neben dem eigenen Kind darf eine Tagespflegeperson bis zu fünf Kinder aufnehmen, berichtet Jahn. Neu sei die Regelung, dass zwei Partner kooperieren können. Dazu seien allerdings ausreichend große Räumlichkeiten nötig. Am Sonntag interessierte sich eine Frau konkret für eine Tätigkeit als Tagesmutter. Sowohl für solche Bewerber als auch für Platzsuchende führe das Familienbüro eine Vermittlungsliste.

Noch Fragen?

Wer sich für die Arbeit als Tagespflegeperson interessiert, kann sich an das Familienbüro der Stadtverwaltung wenden. Zuständig sind Yasmin Jahn, Telefon 06233 89-492, und Julia Jopp, 89-805.