Wegen mehrerer geplanter Versammlungen kann es am Samstag, 17. Februar, 14 bis 18 Uhr, in der Wormser Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind die Bahnhofstraße in Höhe Kriemhildenstraße in Fahrtrichtung Bahnhof und die Siegfriedstraße in Höhe Renzstraße in Fahrtrichtung Bahnhof betroffen. Darüber hinaus gebe es zwischen 14 und 15 Uhr voraussichtlich kurzzeitige Straßensperrungen am Kreisel Berliner Ring sowie in Siegfriedstraße, Von-Schoen-Straße und Adenauerring.