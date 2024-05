Pfalzweit wurden vergangenes Jahr mehr als 17.000 Sportabzeichen verliehen. Mit 448 Abnahmen belegt Frankenthal in der Rangliste der Kreise und kreisfreien Städte in Relation zur Einwohnerzahl Platz elf. Das entspricht einer Quote von weniger als einem Prozent der Bevölkerung. Das teilt der Sportbund Pfalz mit. Spitzenreiter ist Speyer mit 3042 Sportabzeichen (fast sechs Prozent). Der Sportbund dankt den Sportabzeichenbeauftragten und Prüfern vor Ort für ihren ehrenamtlichen Einsatz. In Frankenthal ist Jürgen Mohr Sportabzeichenbeauftragter der Stadt. Die Sportabzeichen-Statistik 2023 steht unter www.sportbund-pfalz.de als Download bereit. Infos gibt es auch unter www.deutsches-sportabzeichen.de.