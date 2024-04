Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination: 448 Frankenthaler haben vergangenes Jahr das Sportabzeichen gemacht. Das sind zwar fast 50 weniger als 2022. Aber einige der Sportler, die am Samstag geehrt wurden, sind dafür schon seit Jahrzehnten dabei.

In einer einstündigen Feier wurden Absolventen des Sportabzeichens aus den unterschiedlichsten Altersklassen am Samstag in der Aula der Gymnasien mit Urkunden und Anstecknadeln geehrt. Sie alle mussten