Der Soroptimist International Club Frankenthal stellt dem Frankenthaler Frauenhaus eine Spende in Höhe von 1000 Euro zur Verfügung. Das hat Wendula Theobald vom Vorstandsteam des Clubs mitgeteilt. Zum Weltfrauentag, der am 8. März begangen wurde, wolle man damit Farbe bekennen und auf das gesellschaftliche Problem der Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Das Frauenhaus erfülle als Zufluchtsstätte eine wichtige Aufgabe, so Theobald. Zu beobachten sei, dass Frauen sich dort länger aufhielten als früher, weil erschwinglicher Wohnraum fehle. Die Pandemie trage zur Erhöhung häuslicher Gewalt bei. Im Frauenhaus werde seit Anfang des Jahres im „Wechseldienst“ gearbeitet, damit zumindest noch eine Mitarbeiterin zur Verfügung stehe, wenn einige Bewohnerinnen und betroffene Mitarbeiterinnen sich in Quarantäne begeben müssten. Für den Soroptimist Club sei es „eine Herzensangelegenheit, das Frauenhaus zu unterstützen“. Die Freude über die Spende dort sei groß, „denn für die Verschönerung und Erneuerung der Zimmer fehlte bisher das Geld“. Wer den Trägerverein Frauen für Frauen unterstützen möchte, kann dies tun durch Überweisung auf dessen Konto bei der Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE92 5465 1240 0240 0233 17.