Der Reformator als Blogger, eine Auszeichnung für drei mutige Weißrussinnen, Luthers Ängste und Zweifel auf Großleinwand: Worms erinnert mit einem zum großen Teil digitalen Programm an den Reichstag vor 500 Jahren. Die Weigerung des Theologieprofessors, seine Thesen zu widerrufen, soll dabei als Vorbild für Zivilcourage heute dienen.

Am 18. April 1521 soll der Mönch und Reformator Martin Luther auf dem Reichstag in Worms jene berühmten Sätze gesagt haben: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders!“ Die evangelische Kirche und die Stadt erinnern an dieses Schlüsselereignis der Weltgeschichte von April bis Oktober mit über 80 Veranstaltungen und Aktionen. Mit den meisten Besuchern vor Ort rechnen dabei die Nibelungen-Festspiele und eine Landesausstellung im Sommer.

Mit einem Festakt am 17. April, der im Internet übertragen wird, soll das Luther-Jahr eröffnet werden. Die Nacht vor dem Auftritt Luthers in Worms illustriert die Multimedia-Inszenierung „Der Luther-Moment“, die am 17. April um 23 Uhr live aus der Dreifaltigkeitskirche Worms im Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Inszenierung des Frankfurter Komponisten und Regisseurs Parviz Mir-Ali, in der unter anderem Rufus Beck, Isaak Dentler und Barbara Stollhans mitspielen, spannt einen Bogen von den Ereignissen auf dem Wormser Reichstag über historische Momente bis zu aktuellen Geschehnissen, in denen Menschen Haltung beweisen. Das Auftaktwochenende endet am Sonntag, 18. April, 9.30 Uhr, mit einem Gottesdienst, den unter anderem der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung und der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf gestalten.

Videoclips und Preis für friedliche Revolution

Internetnutzer will das Projekt „Ich, Luther“ ansprechen. Der Reformator wird auf dem Weg von Wittenberg nach Worms mit kurzen Videoclips begleitet und bloggt dazu in den sozialen Netzwerken. Speziell für Jugendliche wurde „#ichbinhindurch“ entwickelt. Hier können alle über Situationen schreiben, bei denen sie den Mut hatten, für ihre Überzeugung einzutreten.

Für ihren Kampf für politische Veränderungen in Weißrussland werden die drei Bürgerrechtlerinnen Weronika Zepkalo, Swetlana Tichanowskaja und Maria Kolesnikowa am 24. April in Worms mit dem mit 10.000 Euro dotierten Luther-Preis „Das unerschrockene Wort“ ausgezeichnet. Die Frauen stünden stellvertretend für Tausende friedlich demonstrierende Menschen, die derzeit für eine friedliche Revolution, für Neuwahlen und für eine demokratische Zukunft ihres Landes auf die Straße gehen. Mit dem Preis honorieren die 16 deutschen Lutherstädte alle zwei Jahre Mut und friedlichen Widerstand.

Landesausstellung und Smartphone-Rundgang

Mit Zivilcourage in der Geschichte beschäftigt sich auch die Landesausstellung „Hier stehe ich. Gewissen und Protest – 1521 bis 2021“ im Museum im Andreasstift, die von 3. Juli bis 30. Dezember gezeigt wird. Für das Rahmenprogramm haben Studierende der Filmakademie Ludwigsburg den experimentellen Dokumentarfilm über Debattenkultur in Zeiten von Hassrede und Filterblasen im Netz gedreht. Mithilfe einer an der an der Hochschule Worms entwickelten App können Smartphonenutzer bei einem Rundgang in der Innenstadt mehr über den Aufenthalt von Luther in Worms erfahren. Mit dem Themenheft „Gewissen befreien. Haltung zeigen. Gott vertrauen“, das auch Anregungen für Unterricht und Gemeindearbeit geben will, begleitet die Evangelische Kirche in Deutschland das Jubiläum. Es kann im Internet heruntergeladen werden unter www.wagemutig.de.

Im Netz

Das Programm und weitere Infos gibt es unter www.luther-worms.de und www.wagemutig.de