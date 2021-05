Die Nibelungen-Festspiele 2021 sollen stattfinden. Das haben die Verantwortlichen in einem Pressegespräch am Dienstag betont. In welcher Form sie wegen der Pandemie ablaufen werden und wie viele Besucher nach Worms kommen können, bleibt jedoch noch offen. Sicher ist nur, dass die Nibelungen-Sage in diesem Jahr ausgesetzt wird. Im Mittelpunkt der Uraufführung wird stattdessen Luther stehen.

500 Jahre ist es her, dass Martin Luther vor dem Wormser Reichstag seine 95 Thesen widerrufen sollte – und dem nicht nachkam. Stoff genug, um genau an dem Ort, an dem der Reformator für einen Schlüsselmoment in der deutschen Geschichte sorgte, das Thema neu aufleben zu lassen. Die Stadt Worms will deshalb das Jubiläum mit einem Luther-Jahr feiern, und auch die Nibelungen-Festspiele sind dabei. Statt der bekannten Sage soll von 16. Juli bis 1. August auf der Nordseite des Doms Luthers Wirken in den Mittelpunkt treten.

Das Stück dazu liefert der renommierte Schweizer Dramatiker und Georg-Büchner-Preisträger Lukas Bärfuss, Regie führt die Ungarin Ildikó Gáspár. „Es geht um Haltung, Gewissen und Werte“, erklärt Intendant Nico Hofmann aus seinem eingeschneiten Potsdamer Büro heraus. Wegen der Pandemie musste das Pressegespräch als Videokonferenz stattfinden. Hofmann sei selbst gläubiger Christ und Protestant und empfinde den Reformator als „politischer denn je“. Laut Thomas Laue, Künstlerischer Leiter der Festspiele, soll es in Bärfuss’ Stück unter anderem um die Fragen gehen, wie Luther die Politik seinerzeit verändert hat, wie der Reformator selbst zur zentralen Figur wurde und was „sein Ruf nach Wahrheit“ in der Bevölkerung entfacht habe.

„Die Spiellust ist groß“

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung“, versicherte auch Betriebsdirektorin Petra Simon. Die Besetzungsanfragen liefen bereits, seien aber „nicht ganz einfach“. Wegen der Pandemie seien viele Zeit- und Drehpläne der Schauspieler durcheinander geraten oder noch nicht ausgearbeitet. „Aber wir bekommen viel positive Resonanz, die Spiellust ist groß“, sagte Simon.

Mit Blick auf die Unwägbarkeiten der Pandemie müsse man flexibel bleiben. Für die Besucher heißt das: Es gibt mehrere Stufenpläne, die je nach Lage der Pandemie zum Tragen kommen sollen. „Wir gehen im Moment von konservativ gerechnet 600 Sitzplätzen aus“, erklärte Nico Hofmann. „Aber wir hoffen, dass wir im Sommer besser besetzen können.“

Der Vorverkauf läuft bereits

Seit 3. Februar läuft der Vorverkauf. Das Buchungssystem sei laut Laue „intelligent“ und könne auf die Pandemie-Situation entsprechend reagieren. „Wir wollen den Besuchern ein sicheres Umfeld und einen schönen kulturellen Abend bieten“, hält Laue fest.