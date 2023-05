Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An einem heißen Strohhutfesttag kurz die Füße ins Wasser hängen und eine Schorle vom FCV-Stand trinken – das wird in diesem Jahr so nicht funktionieren. Der Brunnen vor dem Rathaus ist bereits unter einer aufwendigen Holzkonstruktion verschwunden. Die Stadt argumentiert mit der Sicherheit der Besucher.

Die um den Rathausbrunnen platzierten Häuschen des Frankenthaler Carneval-Vereins (FCV) sind während der vier Strohhutfesttage einer der beliebtesten Treffpunkte – keine Frage.