Beim Schwimmturnier der Grundschulen sind am Dienstagvormittag im Ostparkbad jeweils zehn Kinder aus acht Schulen in Frankenthal gegeneinander angetreten. Den ersten Platz belegte die Neumayer-Grundschule, gefolgt von der Grundschule Mörsch und der Michael-Sattler-Schule. Außerdem dabei: Pfalzinstitut, Friedrich-Ebert-Grundschule, Pestalozzischule und Albert-Schweitzer-Schule. Darüber informiert die Organisatorin und Koordinatorin für Schulsport an Frankenthaler Grundschulen, Stefanie Lukas. In Teams mussten die Grundschüler unter anderem eine 6x 50-Meter-Staffel sowie eine Kleiderstaffel, bei der das T-Shirt gewechselt wurde, absolvieren. Außerdem standen Streckentauchen (möglichst weite Distanz) und Zehn-Minuten-Schwimmen (möglichst viele Bahnen) auf dem Programm.