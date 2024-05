Das erste von zwei Heuchelheimer Wingertshäuschen ist fertig renoviert. Was vor sich hinbröselnd und mit Graffiti verschandelt in der Landschaft herumstand, erstrahlt jetzt in blendendem Weiß und ist ein echter Hingucker auf den Feldern in Richtung der Windräder. Als ein Herzensprojekt des Gemeinderats bezeichnet der erste Beigeordnete Sebastian Raub (FWG) die Verschönerung, die Torsten Eustermann und einer Gruppe Freiwilliger sowie zahlreichen Geldspendern zu verdanken sei. Ohne sie hätte dem Schutzhäuschen aus früheren Zeiten der Abriss gedroht, so Raub. Auch die Bauern- und Winzerschaft habe sich an der Finanzierung der Arbeiten beteiligt. Die zweite Heuchelheimer Hütte dieser Art steht an einem Feldweg Richtung Dirmstein und soll auch noch saniert werden. Die Planung dafür stehe bereits, informiert der Beigeordnete.