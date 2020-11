Die angekündigten zwei Zusatzbusse, die für den morgendlichen Schülerverkehr auf den Linien 462 und 466 angekündigt waren, sind nach Angaben der Stadtverwaltung seit Montag dieser Woche im Einsatz – vorerst bis Ende des Jahres. Erweiterte Kapazitäten gibt es demnach auf der Buslinie 462 für die Fahrt, die um 7.31 Uhr an der Haltestelle „Siedlung“ in Großniedesheim startet und um 7.54 Uhr an der Robert-Schuman-Schule endet. Verstärkt ist auch die Tour der Linie 466, die um 7.29 Uhr von der Haltestelle „West“ in Eppstein aus startet und um 7.53 den Hauptbahnhof Frankenthal erreicht. Ein dritter zusätzlicher Bus sei in Aussicht gestellt worden, erläutert die Stadt. Bedient werden die Linien derzeit von der Firma DB Regio. Über Veränderungen ab 1. Januar, wenn das Studernheimer Unternehmen Dürk das Frankenthaler Linienbündel übernimmt, werde noch informiert. Angekündigt sei außerdem, dass das Land eine Verlängerung der Zusatzbusse bis Ostern finanziert. Generelle Kritik an der Schulbussituation in Frankenthal hatten im November Elternvertreter von vier großen weiterführenden Schulen in Frankenthal geübt und eine eigene Umfrage angekündigt. Der Landtagsabgeordnete Christian Baldauf (CDU) hatte diese Initiative unterstützt und auf seine Forderung verwiesen, die Stehplatzquote von 70 Prozent schrittweise auf null abzusenken. Dass Frankenthal im ersten Schritt aber nur zwei von landesweit zunächst 250 Zusatzbussen bekommen sollte, bezeichnete Baldauf als „Feigenblatt“.