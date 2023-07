Ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro erstand laut Polizei am Dienstag bei einem Brand an und in einem Einfamilienhaus in der Christoph-Schick-Straße in Lambsheim. Das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen in einem Anbau im Terrassenbereich ausgebrochen.

Die Wehren der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim wurden laut Wehrleiter Thiemo Seibert gegen 16 Uhr alarmiert. Zuerst sei nur der Brand eines Anbaus im Terrassenbereich gemeldet, doch noch vor Eintreffen der Wehren sei dieser zu einem Vollbrand des Einfamilienhauses hochgestuft worden. „Massive Rauchentwicklung im Dachbereich und erste Flammen waren schon zu sehen, als wir den Brandort erreichten“, berichtete Seibert am Mittwoch. Personen hätten sich keine mehr im Haus befunden. Sowohl von außen über eine Drehleiter als auch von innen sei der Brand bekämpft worden. Rund die Hälfte des Daches sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Gegen 18.30 Uhr war der Brand laut Seibert bis auf wenige Glutnester gelöscht. 76 Wehrleute der VG und der Sanitätsbereich des Rhein-Pfalz-Kreises waren vor Ort. „Der Einsatz war aufgrund der extrem hohen Temperaturen sehr anstrengend“, sagte Seibert.

Aufgrund einer Wetterwarnung war im Anschluss Eile geboten, das Dach provisorisch zu verschließen. Das sei mit Hilfe des Technischen Hilfswerks geschehen. Ebenso seien die geborstenen Fenster zur Sicherung des Hauses geschlossen worden. „Diese Arbeiten wurden pünktlich mit dem Einsetzen des ersten Regens gegen 2 Uhr abgeschlossen“, sagte Seibert.

Nicht so stark ausgefallen sei das anschließende Unwetter. Hier habe die Wehr lediglich die Überflutung aufgrund zweier überlaufender Gullys in Heßheim gegen 3.20 Uhr beseitigen müssen, meinte Seibert abschließend.

Die Ermittlungen zur Brandursache an dem Einfamilienhaus wurden durch die Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen.