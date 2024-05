Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Obwohl beim königlichen Spiel vor allem die „grauen Zellen“ im Gehirn beansprucht werden, zählt Schach zu den Sportarten. Daher gehört der Frankenthaler Schachklub auch dem Verband der Sportvereine an. Am Pfingstwochenende steht für den traditionsreichen Klub eine ganz besondere Veranstaltung an.

An Pfingsten ist es endlich soweit: Nach fünfjähriger Pause, die auch der Corona-Pandemie geschuldet war, findet wieder ein Partnerschaftstreffen mit den Schachfreunden aus Colombes,