Noch bis 9. April findet auf dem Röntgen- und Teilen des Parsevalplatzes der diesjährige Frühjahrsmarkt statt. Die Stadtverwaltung nutzt diese Gelegenheit nach eigenen Angaben und lässt die beiden Plätze durch den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) grundreinigen. Außerdem werden die Parkplatzmarkierungen erneuert.

„Auf Bitten vieler Anwohner werden wir mit dem Team Sauberes Frankenthal die Sperrung des Röntgenplatzes nutzen, eine Sonderreinigung durch den EWF durchführen und die Markierungen erneuern lassen“, zitiert die Stadt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). Eine Vorreinigung der Plätze hat bereits in der Woche nach Ostern stattgefunden.

Die Generalreinigung und die Markierungsarbeiten beginnen laut Pressemitteilung unmittelbar im Anschluss an den Abbau der Beschicker des Frühjahrsmarktes. Wegen der Arbeiten wird die aktuelle Sperrung verlängert bis Mittwoch, 17. April. Betroffen seien die Parkplätze des Röntgenplatzes und die erste Parktasche des Parsevalplatzes. Folgende Ausweichparkplätze könnten in dieser Zeit genutzt werden: die Parkplätze am Kanal und an der dortigen Sporthalle sowie die Parkbuchten entlang der Benderstraße auf Höhe des Rewe-Markts und hinter dem Stadion. Auch das Abstellen von Fahrzeugen am Meergartenweg, Jahnplatz und entlang des „Gehwegs“ Benderstraße werde geduldet.

Verstärkte Kontrollen angekündigt

Die Parkplätze im Bereich Röntgenplatz/Bleichstraße auf der rechten Seite in Fahrbahnrichtung stehen laut Stadt für Anwohner zur Verfügung. Parkausweise können beim Bereich Ordnung und Umwelt (Abteilung Straßenverkehr) unter Angabe der Anschrift sowie des Kfz-Kennzeichens per Mail an ordnungundumwelt@frankenthal.de beantragt werden. Während des bis Dienstag stattfindenden Frühjahrsmarkts werde im Umfeld verstärkt kontrolliert.

In der Projektgruppe „Sauberes Frankenthal“ sind alle mit dem Thema Sauberkeit betrauten Bereiche vereint: EWF, Bauamt, Grünpflege, der Bereich Ordnung und Umwelt und die Wirtschaftsförderung. Die Gruppe soll Zuständigkeiten bündeln, finanzielle und personelle Ressourcen prüfen und Transparenz bezüglich geplanter Reinigungsaktionen schaffen. Nach Angaben der Stadt ist ein konkreter Aktionsplan in Arbeit, der den Gremien vorgestellt werden. Es soll darüber hinaus eine langfristige Strategie folgen.