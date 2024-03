Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen dreistelligen Millionenbetrag will der belgische Immobilien-Spezialist VGP in eine Erweiterung des Frankenthaler Industriegebiets Am Römig um gut 20 Hektar stecken. Wer dort als Mieter einzieht, sollen Stadt und politische Gremien mitbestimmen dürfen.

Oberbürgermeister Niclas Meyer (FWG) hätte Jan Van Geet nur allzu gerne mit einem positiven Votum des Planung- und Umweltausschusses zu den Plänen seines Unternehmens VGP für die Erweiterung