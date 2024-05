Zwei aus Worms stammende Männer haben am Mittwoch einen Hauseigentümer in Laumersheim betrogen. Das berichtet die Grünstadter Polizei. Die Männer sollten eine Terrasse reinigen und versiegeln, blieben dem Auftraggeber aber Arbeiten schuldig, nachdem sie den vereinbarten Lohn kassiert hatten. Die Polizei ermittelt nun wegen Leistungsbetrugs. Die beiden Wormser waren zuvor nach einem Zeugenhinweis in Laumersheim von Beamten kontrolliert worden. Von dem Terrassenfall erfuhren die Polizisten aber erst später.