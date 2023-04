Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem neuen Coach an der Seitenlinie nimmt die HSG Eckbachtal II die Handball-Pfalzliga in Angriff. Heiko Schäfer betreut den Aufsteiger, bei dem in der vergangenen Spielzeit noch Bruno Caldarelli an von außen die Kommandos gab. Zum Auftakt gab es ein 29:29 gegen den TuS Heiligenstein.

Die HSG Eckbachtal ist für den 51 Jahre alten Heiko Schäfer keine unbekannte Größe. Bereits in der Saison 2019/20 unterstützte er Gerhard Kühnle für einige Monate bei