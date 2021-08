Zu einem Raub mit Körperverletzung kam es am Samstag am frühen Morgen. Laut Polizei radelte zwischen 2 und 3 Uhr ein Mann auf dem Fahrradweg an der Pfrimm vom Wormser Vorort Pfeddersheim nach Hause in den Vorort Pfiffligheim. Auf Höhe der Sportstätte Pfrimmparkarena, berichtete der Mann gegenüber der Polizei, habe er plötzlich während der Fahrt von der Seite einen Schlag ins Gesicht erhalten und sei daraufhin zu Boden gestürzt. Am Boden liegend sei er weiter ins Gesicht getreten worden. Der Pedelecfahrer habe zwei männliche Personen wahrnehmen können. Diese hätten sein Rad an sich genommen und seien damit geflohen. Der Mann erlitt laut Polizei leichte Schürfwunden im Gesicht.

Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei Worms unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.