Mit einem 28:27 (13:12)-Heimsieg gegen die VTZ Saarpfalz ist Handball-Oberligist HSG Eckbachtal in die englische Woche gestartet. Es war ein enorm wichtiger Erfolg, da die VTZ ein Konkurrent im Kampf um den Klassenverbleib ist. Die anderen beiden Partien in den kommenden Tagen gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg II (Donnerstag, 19.45 Uhr) und gegen den TV Homburg (Sonntag, 17 Uhr) werden ungleich schwieriger.

Als am Sonntag die Schlusssirene in der Dirmsteiner Schulsporthalle ertönte, schlossen sich die HSG-Spieler in die Arme. Trotz Erschöpfung nach einer kräftezehrenden Partie feierten sie ausgelassen