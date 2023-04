Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der Corona-Richtlinien (2G plus) wird es in der Sporthalle Dirmstein wohl etwas stiller werden, wenn die HSG Eckbachtal am Sonntag (17 Uhr) den TuS Kaiserslautern-Dansenberg II empfängt. Viel Lärm im Spiel machen soll dann wieder Maximilian Schreiber. Nach seiner Ellenbogenverletzung ist der Rückraumspieler fit, und das auch beim Renovieren.

„Ich gehe davon aus, dass wir 2G plus am Wochenende durchziehen, und das bedeutet auch, dass wir und die Zuschauer Tests brauchen“, sagt Thorsten Koch mit Blick auf die Zugangsbeschränkungen.