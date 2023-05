Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es hat nicht sollen sein für den Handball-Oberligisten HSG Eckbachtal. Beim Auswärtsspiel am Samstag in Ludwigshafen verlor das Team von Trainer Thorsten Koch knapp mit 27:29 (13:14) gegen die VTV Mundenheim. Trotz einer guten Leistung konnte die HSG wieder einmal keine Punkte in der Fremde mitnehmen – dafür aber jede Menge guter Eindrücke.

Vieles von dem, was sich die HSG Eckbachtal vorgenommen hatte, setzte die Sieben von Koch im Spiel gegen die VTV um. „Wir sind stolz darauf, den Mundenheimern einen 60-minütigen Kampf